Maltempo, rotti gli ormeggi della nave Theodoros: intervento in porto a Genova

Genova. Difficile intervento di recupero di una nave, in porto a Genova, da parte della Capitaneria e delle squadre dei vigili dei fuoco, insieme agli ormeggiatori.

Sono in azione per mettere in sicurezza ed evitare di lasciare alla deriva, per altro in una zona di navigazione e cantieri, una nave-cisterna ormai ridotta a relitto. Si chiama Theodoros e, abbandonata dopo il fallimento della compagnia e altri procedimenti giudiziari, è ormeggiata – abbandonata – a Genova da oltre 10 anni.

L’imbarcazione, battente bandiera panamense, senza equipaggio, a causa del vento e delle onde ha rotto un ormeggio. Sarà trainata con un’altra imbarcazione degli ormeggiatori.