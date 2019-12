Lungomare Canepa, fissato limite di velocità a 60km/h. Residenti: “Bene, ora i tutor”

Genova. Un limite di 60 km/h che si abbassa a 50 all’altezza delle interesezioni con le vie laterali, quindi in cima e in fondo al tracciato: stiamo parlando di Lungomare Canepa, che da qualche ora è stato dotato dei cartelli di divieto.

La strada, praticamente tutta a tra corsie per senso di marcia, adesso condivide con la sopraelevata il livello massimo di velocità consentito, dieci chilometri all’ora in meno rispetto alla Guido Rossa.

E della sopraelevata potrebbe tra non molto condividere altro: “Adesso chiediamo che vengano installati i tutor – scrivono i residenti sulla pagina facebook del Comitato Lungomare Canepa – questa dei limiti è anche una nostra vittoria”. Comitato che, in questi giorni, sta lavorando a livello documentale per portare avanti le istanze per tutelare legalmente centinaia di cittadini residenti in zona.

Sì perché l’eccessiva velocità, soprattutto in orari notturno, oltre a mettere in pericolo chi la strada la percorre, crea anche le condizioni per un frastuono incontrollato, che, come è noto, è il nemico numero uno di chi li abita.