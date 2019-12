Genova. Il cantiere in Lungobisagno Dalmazia non c’è più. Terminati i lavori del primo lotto del cantiere per la messa in sicurezza del rio Torre: sparite le transenne, manca solo l’asfaltatura. E la Val Bisagno ringrazia.

In serata, infatti, gli operai hanno disallestito il cantiere, lasciando solamente la cartellonistica di sicurezza e un buco da riasfaltare, si spera con il resto della strada decisamente provata da flussi di traffico concentrati e da diverse criticità.

L’intervento su quella parte dell’alveo tombinato del “Bisagnetto” andava avanti da più di un anno, nonostante, inizialmente la durata è stata quantificata in pochi mesi. Ma come troppo spesso accade, a ritardi sono seguiti altri ritardi, con lo stillicidio quotidiano di automobilisti, bus e pedoni.

Una buona notizia, quindi, per la viabilità della zona, che nei prossimi giorni vedrà riconquistato uno snodo importante per chi attraversa la vallata e per chi vi abita e lavora. Il lavoro di messa in sicurezza però continua a monte, dove è previsto il secondo lotto dell’intervento.