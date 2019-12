Lucrezia Canessa sesta tra le Ragazze di fioretto alla Spezia

Rapallo. Il PalaMariotti della Spezia, con l’organizzazione impeccabile del Circolo Scherma La Spezia, ha ospitato lo scorso fine settimana la seconda prova del torneo nazionale Under 14 Kinder Joy of Moving di fioretto, che ha visto salire in pedana, nei due giorni di gara, 876 atleti.

Il miglior risultato degli atleti liguri è stato conquistato da Lucrezia Canessa (nelle immagini) (Club Scherma Rapallo), sesta nella gara della categoria Ragazze.

Da segnalare anche le buone prestazioni di Sveva Federici (Circolo Scherma La Spezia), dodicesima nella categoria Bambine, di Lorenzo Satta (Circolo Scherma Savona), quindicesimo nella categoria Maschietti, di Emanuele Polenghi (Club Scherma Rapallo), ventottesimo tra i Ragazzi, e di Cecilia Pendola (Club Scherma Rapallo) trentaquattresima tra le Ragazze.