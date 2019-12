Lorenzo Olmo passa dalla Ruentes alla Sammargheritese

Genova. Bel colpo di mercato della Sammargheritese, che si aggiudica le prestazioni sportive dell’attaccante, ex Ruentes, Lorenzo Olmo.

Il Via Acciao si assicura il portiere Schepis (dal Rapallo Rivarolese), i difensori Cabras (dalla Goliardica) e Mastrogiovanni (ex Città di Cogoleto) e il centrocampista Dondero (ex Marassi).

La Campese tessera il centrocampista Gianluca Termini e l’attaccante Lorenzo Pastorino.

Il San Bernardino Solferino annuncia l’arrivo del giovane attaccante Alessandro Pantanella e il rientro (dal Borzoli) di Davide Bianchetti.