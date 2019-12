Liguria Popolare presenta la proposta di legge sul recupero dei vani accessori e pertinenziali e dei locali esistenti

Genova. Appuntamento a questo pomeriggio, giovedì 5 dicembre dalle 17 alle 19, nell’aula conferenze del Collegio Geometri di Genova per il seminario di presentazione della Proposta di Legge numero 264 di Liguria Popolare “Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali esistenti”.

L’incontro è gratuito e prevede un credito formativo professionale per i Geometri, l’appuntamento è presso l’aula conferenze del Collegio Geometri di Genova.

“Un’occasione per conoscere la nostra Pdl che è già stata presentata in IV Commissione ed è stata oggetto di audizioni – spiega il consigliere regionale Andrea Costa che sarà presente al seminario nelle vesti di relatore –. Grazie alla nostra proposta si può ottenere un duplice obiettivo: mantenere alta l’attenzione sull’ambiente e al tempo stesso dare nuovo slancio vitale al comparto edilizio. Il nostro obiettivo è quello di rigenerare il patrimonio edilizio esistente per uso abitativo, commerciale e terziario senza che vi sia ulteriore consumo di suolo. La Pdl inoltre prevede che l’altezza minima dei locali possa arrivare fino a 2 metri e 40 centimetri”.

Dopo gli ottimi riscontri delle audizioni, ora la proposta di legge di Liguria Popolare viene presentata sul territorio. A Genova l’introduzione sarà affidata a Paolo Ghigliotti presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Genova, a seguire la relazione del consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa.