Fondamentale ritorno alla vittoria per le Campomorone Ladies che fanno valere il fattore campo e si impongono di stretta misura, ed in rimonta sul Pinerolo, nemico di lunga data delle genovesi. Partita che inizia in salita perché dopo appena 3’ Gueli che interviene su corner e gela il campo di Begato ed i tifosi biancoblù.

La reazione delle Ladies non è quella che ci si aspetta perché non riescono a pungere per tutto il resto del primo tempo. Mister Pampolini fa una bella lavata di capo alle biancoblù negli spogliatoi e nel secondo tempo cambia subito perché Pesce lascia partire un tiro imprendibile per l’estremo difensore piemontese che deve capitolare ancora al 57° quando Fallico imbecca Librandi che di testa firma il sorpasso campomoronese.

Da qui le locali prendono il campo e non lasciano più iniziative alle pinerolesi, che tuttavia non demordono. Nel finale Tortarolo si vede “sputare” il pallone dalla porta del Pinerolo con la sua punizione che colpisce il palo interno ed esce. Finisce comunque la gara con il Campomorone che riparte con tre punti utili non solo alla classifica, ma anche al morale in vista della delicata trasferta con la capolista Como di domenica prossima.