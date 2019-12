Le Agenzie di traduzione del territorio unite per i bambini e le famiglie dell’Ospedale Pediatrico Gaslini

Genova. Creative Words supporta insiema a ASTW, Promoest e la sede genovese di Aglatech 140, l’associazione “La Band degli Orsi”, lanciando per questo Natale una Campagna di raccolta fondi in favore dei bambini e delle famiglie dell’Ospedale Pediatrico G.Glasini.

“La Band degli Orsi” è una Onlus fondata dal Dott. Pierluigi Bruschettini, e da 20 anni ha come mission il miglioramento dell’accoglienza degli ospiti dell’Istituto Gaslini.

Per la prima volta le principali Agenzie di traduzione e servizi linguistici di Genova uniscono forze e risorse per un fine benefico comune.

Più precisamente il ricavato della raccolta fondi andrà a sostenere l’ambizioso progetto “Il Covo degli Orsi”, struttura completamente ristrutturata a pochi passi dall’Ospedale Gaslini dedicata ad accogliere le famiglie di quei bambini costretti al ricovero nella struttura Ospedaliera.

A questo link possibile effettuare una donazione http://bit.ly/DONA-QUI,

così come dalle pagine social delle Agenzie.