Lavoro, Asef assume nuovi venditori e operatori: ecco come candidarsi

Genova. Via alle assunzioni in Asef Srl, l’azienda partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri. La società ha pubblicato stamani la prima di due selezioni ad evidenza pubblica tese all’assunzione di quattro operatori funebri e di addetti alla rete commerciale.

Il bando relativo alle prime quattro posizioni è reperibile sul sito aziendale (www.asef.it) nella sezione bandi e concorsi, su quello del Comune di Genova (www.smart.comune.genova.it) e su diverse piattaforme web specificamente dedicate all’incrocio di domande e offerte di lavoro. Il secondo bando, relativo alle posizioni per la rete commerciale, sarà pubblicato a breve.

Per quanto riguarda la figura professionale dell’operatore funebre è previsto un periodo di prova, con l’auspicabile esito della stabilizzazione a tempo indeterminato. L’operatore funebre dovrà occuparsi di trasporto e onoranze funebri, attività cimiteriali e servizi complementari; allestimento e recapito dei feretri; guida, pulizia e piccola manutenzione dei veicoli aziendali; movimentazione di carichi e varie altre attività. “Noi cerchiamo personale fortemente motivato – spiega Franco Rossetti, amministratore unico di Asef Srl – Offriamo una formazione professionale di alto profilo e una posizione lavorativa stabile in un’azienda partecipata del Comune di Genova. La nostra serietà e professionalità è nota in ambito cittadino e regionale. Andiamo cercando persone serie e determinate a svolgere un lavoro particolare e specializzato e che può condurre ad una crescita professionale”.

La selezione prevede prove tecniche di guida, movimentazione di carichi, la simulazione di una riunione che include la risoluzione di un problema aziendale ed una valutazione delle attitudini personali e della motivazione verso l’occupazione in Asef. Al termine del concorso sarà costituita una graduatoria da cui ricavare le assunzioni.

Il secondo bando, di prossima pubblicazione, sarà volto all’identificazione di addetti alla rete commerciale. I vincitori saranno assunti a tempo pieno e con possibilità di stabilizzazione al termine del periodo di prova. Dovranno occuparsi degli uffici della rete commerciale, che prevedono l’apertura sette giorni su sette. E’ richiesta anche la disponibilità alla reperibilità notturna e festiva. Dovranno avere rapporti con i clienti e i fornitori, confezionare i servizi funebri anche dal punto di vista amministrativo fino all’assistenza nei servizi cimiteriali.

“Anche in questo caso la specializzazione professionale che offriamo è molto alta – aggiunge Franco Rossetti – Pertanto, cerchiamo persone che vogliano arricchire la nostra rete commerciale con prestazioni di alto profilo”. Le prove da affrontare saranno specificate nel bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni.