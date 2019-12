Lanterna Taekwondo, venticinque medaglie alla Junior Cup di Quiliano

Genova. Grandi prestazioni per Lanterna Taekwondo a Quiliano in occasione della Junior Cup.

Sabato 7 dicembre la società genovese ha conquistato quindici medaglie. Un risultato che ha permesso al sodalizio di Fabrizio Terrile di raggiungere la terza posizione nella categoria Esordienti B.

I dieci vincitori della medaglia d’oro sono stati Andrea Abbate, Anna Fossaceca, Stefano Maggiolo, Martina Meoli, Martina Gambini, Martina Meoli, Pietro Sampellegrini, Serena Ferro, Matteo Casanova e Flavio Russo. Ecco i protagonisti con i quattro argenti: Miroslav Monaldi, Alice Rubba, Filippo di Duca e Sara Perliti. Un bronzo: Layla Binelli.

Dieci medaglie, invece, per Junior e Senior. Sul gradino più alto salgono Gaia Littorno, Christian Versienti e Habiba Afli. Piazza d’onore per Francesco Bottino, Paola Nardi, Simone Effori, Giacomo Formisano, Federico Frau e Rachele Pinna. Terzo posto per Alessandro Dermidoff