Lanterna Corse Rally Team: trasferta francese per Comando e Capilli

Genova. La stagione 2019 è quasi terminata, ma c’è ancora spazio per una importante partecipazione di un equipaggio della Lanterna Corse Rally Team ad una gara in territorio straniero.

Stefano Comando e Federico Capilli, a bordo di una Peugeot 205 1.9 Gti, prenderanno parte tra gli equipaggi delle auto storiche al Rallye Hivernal du Dévoluy, manifestazione in programma il prossimo weekend nei dintorni della città di Gap e che utilizzerà in parte prove speciali rese celebri dal Rallye Monte-Carlo.

Leggendo la tabella dei tempi e delle distanze balza subito agli occhi l’alto chilometraggio con ben 130 chilometri cronometrati, suddivisi in dieci prove speciali e due giorni di gara. I concorrenti troveranno certamente tutte le condizioni in gara, a cominciare dalle affascinanti prove in notturna.

Il Rallye Hivernal du Dévoluy scatterà alle ore 11 di sabato 14 dicembre da La Joue du Loup, per poi concludersi alle 14,58 di domenica 15 dicembre.