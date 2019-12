Genova. La rete realizzata (al 70°) da Ascione permette alla Superba di vincere a Torriglia. I ragazzi di Pisani sono primi in classifica, con due punti di vantaggio sull’Anpi Casassa, ma con una partita in più.

L’Anpi regola (1-0), con fatica, l’Olimpic, che sullo 0-0 sbaglia un penalty con Rucco. A decidere il match è la sfortunata autorete di Comito.

Anche la Voltrese sbaglia (con Cardillo) un calcio di rigore, prima di essere trafitta da un Bargagli, che risale, prepotentemente, la classifica, grazie alla rete di Lazzari.

Continua il magic moment del Multedo, capace di superare (1-0, Schiano) il San Quirico. Gli uomini di Bazzigalupi sono terzi in classifica.

Il Mignanego cala il tris (Zizzi, Moro, Rebora) ai danni del Sori, che viene scavalcato in graduatoria dai polceveraschi.

Pareggio a suon di reti (2-2) tra Cogornese e Ca de Rissi. Molinelli e compagni, in vantaggio di una rete (realizzata da Donadeo) subiscono la rimonta del Cà de Rissi, in goal con Sugrenti e Casella, ma, in pieno extra time, trovano il pareggio con Merlo.

Il Mura Angeli trova (all’85°, Fiorucci) il goal partita ai danni di A Ciassetta, che si ritrova all’ultimo posto della classifica.

Il San Desiderio, sotto di una rete (Lerza) con la Cella, porta a casa tre punti grazie alle marcature di Veroni e Marra (doppietta).