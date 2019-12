La squadra ligure di spada si impone nel Trofeo delle Regioni Master

Genova. Lo scorso fine settimana si sono disputati a Cassino, nel Lazio, la seconda prova del circuito nazionale Master ed il Trofeo delle Regioni a squadre di spada.

Nella categoria B delle squadre la Liguria era rappresentata da Joy Marino e Claudio Pirani della Cesare Pompilio e da Leonardo Patti e Camillo Rosano del Circolo della Spada Liguria.

Brillante vittoria per la squadra regionale ligure, che in finale ha sconfitto la forte squadra di Lombardia 1 per 5-3 chiudendo prima della fine al meglio delle cinque vittorie il confronto tra i due terzetti. Terza la formazione Lombardia 2.

Nelle prove individuali Joy Marino (Cesare Pompilio) ha conquistato la medaglia di bronzo della categoria 3 (over 60).