La genovese Martina Carraro è nella storia: medaglia d’oro agli europei di nuoto

Genova. Per la prima volta nella storia del nuoto azzurro una genovese conquista una medaglia d’oro in un campionato europeo.

E’ riuscito a Martina Carraro, 26 anni, che ai campionati europei di nuoto in vasca corta a Galsgow si è imposta nei 100 rana davanti alla compagna di squadra Arianna Castiglioni.

Carraro in rimonta ha chiuso in 1’04″51. Per l’Italia è la medaglia numero 200. Carraro aveva già ottenuto l’argento nei 50 rana dietro l’altra azzurra Benedetta Pilato.