La Coppa Bonici è del TC Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. Il TC Santa Margherita Ligure ha messo in bacheca la Coppa Bonici. Battendo all’ultimo atto del campionato il TC Finale in trasferta, i rivieraschi hanno infatti conquistato il trofeo autunnale con la limitazione di classifica più alta, 2.4, fra quelli organizzati dal Comitato Fit Liguria.

Un successo significativo, se si considera che il Finale aveva trionfato in tre edizioni di fila, dal 2015 al 2017, e lo scorso anno il Santa Margherita si era arreso nella sfida decisiva al CT Spezia.

A Finale Ligure i padroni di casa hanno iniziato con il piede giusto, andando a segno nel singolare femminile grazie a Rebecca Bonello, vittoriosa 7/6 4/6 6/1 su Beatrice Modesti. L’incontro è stato rimesso in equilibrio da Tommaso Metti, che ha regolato 6/4 6/2 Lorenzo Apostolico. Il doppio misto formato da Metti e Modesti ha poi regalato il successo finale al TC Santa Margherita, superando con un duplice 6/4 Apostolico e Silvia Mocciola.

In semifinale il circolo del Tigullio aveva eliminato il TC Finale C con il punteggio di 2-0, mentre il Finale A aveva conquistato l’accesso alla sfida decisiva della Bonici superando a Voltri per 2-1 l’Ambrosiano.

È andata così agli archivi l’edizione 2019 della coppa autunnale ideata a suo tempo dal Comitato regionale ligure per onorare la memoria di Fabio Bonici, prematuramente scomparso, per anni maestro del TC Lavagna.