Istruzione, ecco il piano innovativo regionale dell’offerta formativa: ad Arenzano arriva l’agrario

Genova. Il consiglio regionale nella seduta odierna ha approvato all’unanimità il Piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020-2021 presentato dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo.

Dal prossimo settembre nascerà l’istituto omnicomprensivo della Valle Scrivia dall’unione dell’Istituto comprensivo Ronco Scrivia e dell’Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi di Ronco, con l’obiettivo di unire in un’unica istituzione scolastica il settore educativo che va dall’infanzia fino alla scuola superiore.

Le novità nella Città Metropolitana di Genova

Attivazione dell’indirizzo “Servizi culturali e dello Spettacolo” presso l’Istituto Rosselli di Genova; attivazione del corso serale per l’indirizzo professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale preso l’Istituto Caboto di Chiavari; attivazione del corso serale per l’indirizzo tecnico, settore economico “Amministrazione, finanza e marketing” presso l’Istituto Liceti di Rapallo. Attivata una nuova succursale dell’Istituto Agrario Marsano ad Arenzano. Attivazione di una scuola per l’infanzia nel Comune di Borzonasca.

“Questa è sicuramente un’importante novità – spiega l’assessore regionale alla Formazione e Istruzione Ilaria Cavo – nata dall’ascolto del territorio, da tutti i comuni e dalle Istituzioni scolastiche della valle coinvolte. E’ una misura che abbiamo seguito e che oggi viene condivisa anche dal consiglio regionale. Avrà un alto valore organizzativo e di anti-dispersione scolastica ed è un segnale di forte attenzione alle aree interne. Nel complesso questo è un piano dell’offerta formativa e non del dimensionamento perché non abbiamo fatto accorpamenti, ma dato nuove prospettive di offerta in vari ambiti: abbiamo potenziato i corsi serali, aumentato l’offerta del settore agrario e agroalimentare, seguendo le richieste dei territori, accolto fino all’ultimo le esigenze dei territori, dando un parere positivi all’accoglimento anche dell’indirizzo del Liceo europeo a spezia e del settore oda a Sanremo. L’ascolto del territorio è sicuramente stato l’aspetto più importante per costruire un piano condiviso e solido”.

La seconda novità del Piano riguarda l’implementazione dell’offerta formativa nel settore agrario e agroalimentare, viste le numerose richieste provenienti dal territorio ligure da parte del mercato.

A tale proposito nel piano è prevista l’attivazione di quattro nuovi corsi nel comparto agro-alimentare. In particolare a Genova sarà attivata una nuova succursale dell’Istituto Marsano ad Arenzano; in provincia di Spezia sarà attivato un corso serale dell’indirizzo professionale agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio all’interno dell’Istituto Parentucelli – Arzelà di Sarzana; in provincia di Savona sarà attivato un nuovo indirizzo di istruzione tecnica, settore “Agraria-agroalimentare-agroindustria” presso l’Istituto Galilei-Aicardi ad Albenga; in provincia di Imperia è prevista l’attivazione di un corso serale in indirizzo agrario presso l’Istituto Ruffini-Aicardi nella sede distaccata di Pieve di Teco. “Questa scelta deve essere vista nell’ottica di andare incontro alle esigenze e alle richieste proventi dal mondo produttivo – dice Cavo – rispondendo al bisogno di favorire l’implementazione delle competenze per rispondere in maniera più puntuale alle esigenze del mercato del lavoro”.

“Accolgo con favore la creazione di indirizzi in questo settore – aggiunge l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai – strategico per l’economia ligure per formare i giovani in modo che siano pronti a raccogliere la sfida del loro territorio”.

Il piano potenzia anche i corsi serali, strumenti che rispondono al bisogno di istruzione, formazione ed educazione permanente degli adulti. “Si tratta di una valida opportunità di completamento del percorso formativo – spiega Cavo – per tutti coloro che intendono riprendere gli studi abbandonati o interrotti oppure per color che desiderano o necessitino di migliorare la propria condizione sociale e professionale”.

I corsi serali si svolgeranno presso: l’Istituto Caboto di Chiavari, il Liceti di Rapallo, il Ruffini-Aicardi a Taggia, il Ruffini a Imperia e a Pieve di Teco, il Colombo a Sanremo e il Parentucelli-Arzelà di Sarzana.

Due ulteriori novità sono rappresentate dall’attivazione del Liceo classico Europeo alla Spezia dove i ragazzi potranno seguire i corsi implementando le competenze linguistiche e la conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei e l’attivazione di un indirizzo tecnico “sistema moda” presso l’Istituto superiore Colombo di Sanremo.

“Ringrazio la collega Ilaria Cavo – afferma l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – per aver aderito alla richiesta dell’Istituto Colombo sul nuovo indirizzo dell’istruzione tecnica “Sistema moda”. Si tratta di un’offerta nuova per la provincia di Imperia che, mi auguro, contribuirà al rilancio di uno dei nostri storici istituti offrendo una nuova opportunità educativa. Tenendo conto anche della vocazione artistica della città di Sanremo a cui questo indirizzo si lega, anche per creare nuove opportunità di lavoro”.

“Grazie al lavoro della Giunta regionale portato a termine fruttuosamente dl consiglio regionale – conclude l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – Da oggi il liceo classico Lorenzo Costa della Spezia arricchisce la sua offerta formativa: con l’indirizzo ‘liceo classico europeo’ per l’anno 2020-2021. Un traguardo importante che consente di salvaguardare una realtà scolastica storica e virtuosa. In questo modo la rete scolastica spezzina farà un ulteriore salto di qualità a favore dei giovani studenti”.