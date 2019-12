Ispezioni sui viadotti, questa sera chiusura allacciamento tra A10 e A26

Genova. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla A10 Genova-Savona, nell’ambito del programma periodico di ispezioni programmate nel mese di dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli:

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

-sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 dicembre.

Pertanto, chi è diretto verso Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona verso Savona e potrà uscire alla stazione autostradale di Arenzano, per poi rientrare dalla stessa e proseguire, sulla A10, in direzione di Genova;

-sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Savona, dalle 1:00 alle 6:00 di mercoledì 11 dicembre.

Pertanto, chi è diretto verso Savona, verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona verso Genova e potrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’, per poi rientrare dalla stessa e proseguire, sulla A10, in direzione di Savona;

Sulla A10 Genova-Savona:

-sarà chiuso l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Savona ed è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, dalle 22:00 di martedì 10 alle 1:00 di mercoledì 11 dicembre.

In alternativa, si potrà proseguire sulla A10 Genova-Savona in direzione di Genova e, raggiunta la stazione di Genova Pra’, uscire, per poi rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.