Indoor rowing, Gian Filippo Mirabile insegue un altro record mondiale

Genova. Sabato 28 dicembre, alle ore 10 presso la sala C del Coni Liguria in viale Padre Santo 1 a Genova, Gian Filippo Mirabile, atleta della nazionale pararowing (già campione italiano, europeo e mondiale), andrà a caccia del nuovo record del mondo nella specialità indoor rowing sulla distanza dei 21 chilometri.

Tesserato per la società Sportiva Murcarolo, Gian Filippo è stato premiato, di recente, anche da Regione Liguria per i brillanti risultati sportivi del 2019, conseguiti anche in occasione dei recenti campionati italiani di San Miniato dove ha registrato il nuovo record del mondo sui 2000 metri.

Nella stessa data, al Coni Liguria, anche Lorenzo Bernard, tesserato per l’Armida di Torino, tenterà il record mondiale ma sui 6 chilometri.