Incidenti, pioggia e veicoli in avaria: mattinata difficile per il traffico a Genova

Genova. Un’altra mattinata di disagi al traffico per i genovesi. Alle 8.30 un incidente all’uscita del casello Genova Aeroporto, sulla Guido Rossa in direzione Levante, ha creato code con ripercussioni in A10 a partire da Pra’.

Protagonisti del tamponamento un’auto e un camion. Non risultano feriti. Un altro incidente sempre sulla Guido Rossa ha visto protagonista un motociclista che è caduto da solo. Anche per lui nessuna conseguenza grave.

In mattinata problemi anche in Sopraelevata per un veicolo in avaria sulla carreggiata in direzione Levante.