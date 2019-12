Incidente in autostrada, traffico bloccato al bivio A7/A12 direzione Milano

Genova. Traffico bloccato sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (al km 128.6, in direzione Milano) per un incidente avvenuto tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto. Un motociclista è scivolato sull’asfalto bagnato, per fortuna non ferendosi gravemente (codice giallo, riporta il 118).

Lo segnala Autostrade per l’Italia. Per il momento si registra anche una coda di 4 km tra Sampierdarena e Bolzaneto.

Coda anche sulla A12 Genova-Livorno (al km zero, direzione Genova), tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.