Incidente a San Fruttuoso, auto si ribalta in via D’Albertis: illeso il conducente

Genova. Incidente spettacolare ma senza gravi conseguenze in via Giovanni Battista D’Albertis nel quartiere di San Fruttuoso. Un’auto si è ribaltata e ha danneggiato altre vetture in sosta.

L’uomo alla guida è stato portato all’ospedale in codice giallo per accertamenti, ma sarebbe pressoché illeso secondo quanto riferiscono gli operatori del 118. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa per quasi un’ora.

Ancora da accertare la dinamica, che non sembra aver coinvolto altri veicoli. All’origine potrebbe esserci un malore o una semplice distrazione. I residenti lamentano da tempo l’assenza di un’adeguata segnaletica in quella zona.