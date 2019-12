Immobile occupato in via Gramsci, firmato l’accordo: una nuova casa per quattro famiglie

Genova. E’ stato firmato oggi nella sede delle Opere pie l’accordo con cui è stata trovata una soluzione abitativa per le quattro famiglie che avevano occupato un immobile fatiscente di proprietà delle suore Filippine in via Gramsci 11.

A quasi un anno dall’inizio della vertenza, con ripetute minacce di sgombero coatto, a cacciata delle famiglie per strada, può dichiararsi definitivamente scongiurato e tutti i nuclei occupanti potranno avere una soluzione abitativa alternativa a prezzi popolari in abitazioni alternative. In dettaglio, per uno dei 4 nuclei la trattativa ha portato all’assegnazione di un appartamento in coabitazione con un’altra famiglia, con un progetto di integrazione e supporto sociale, attraverso il Comune e il Progetto SanPaolo, e all’assegnazione di appartamenti con contratto ad usufrutto gratuito per un anno agli altri 3 nuclei, attraverso la Fondazione Opere Pie Riunite.

La vicenda era cominciata nel 2015 con con l’occupazione dell’immobile da parte del movimento di lotta per la casa. Dopo la minaccia di sgombero coatto han fatto seguito le lettere alla Curia e al Papa, il presidio sotto la Curia di Genova del 22 Dicembre 2018 e l’intervento delle famiglie occupanti a diversi cortei contro il razzismo e il fascismo, per ottenere l’apertura di una trattativa con la stessa Curia.

Oggi finalmente la soluzione per le famiglie. “La Fondazione delle Suore Filippine potrà quindi ritornare in possesso del proprio stabile – scrive in una nota l’assemblea degli occupanti di via Gramsci – augurandoci che la proprietà non venga lasciata all’abbandono e al degrado come è stato per anni, ma che venga ristrutturata e messa a disposizione di altrettanti nuclei familiari e persone in stato di necessità abitativa”.

Per Genova è la seconda occupazione collettiva che si risolve positivamente, dopo l’occupazione abitativa degli stabili di via Prè 23, Via Prè 21 e Vico St.Antonio 4 di proprietà di Palazzo Reale, occupati nel Febbraio 2014 (23 appartamenti per altrettanti nuclei) e anche quelli regolarizzati nel Giugno 2017 – dopo anni di occupazione abitativa, lotte e vertenze – con contratti di concessione abitativa a canoni popolari.

“Due esempi – conclude la nota dell’assemblea – che dimostrano che gli unici antidoti al razzismo e alla morsa della crisi sociale ed economica che colpisce le classi popolari rimangono la lotta e la resistenza collettive, per rivendicare casa, lavoro, salute, istruzione e dignità per tutti e tutte, indistintamente da nazionalità, lingua, religione, genere e orientamento sessuale, e non certo la criminalizzazione dello straniero e delle lotte sociali come nella logica dei decreti Sicurezza dell’ex ministro Salvini e del governo Lega-M5S, così come in quella dei decreti Minniti-Orlando dei rispettivi ex ministri e dei governi del PD”.