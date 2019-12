Il Sestri Levante è vicino ad Andrea Parodi

Genova. Il Sestri Levante non vuole lasciare nulla di intentato per cercare di salire in Serie D e a questo scopo la società corsara, secondo radio mercato, sarebbe molto vicina all’attaccante Andrea Parodi, ex Genova Calcio e Vado.

La Genova Calcio lascia liberi Sanci, Rittore, Muto e Paonessa.

Il Marassi cede (al Via Acciaio) il centrocampista Matteo Dondero, ingaggiando (dal Little Club) Alberto De Vecchi.

Il Serra Riccò si aggiudica il diritto alle prestazioni sportive del portiere (classe ’95) Roberto Belloro, ex San Quirico e del difensore (classe ’89) Matteo Matarozzo, ex Athletic Club e Busalla.

La Superba mette le mani sull’attaccante Gianluca Rasero.

L’Olimpic del ds Mimmo Zappia cede Davide Migliaccio (al Città di Cogoleto), Daniele Frulli (al Borzoli) e Martin Shahaj (al San Quirico), mentre arrivano Filippo Caroglio (dall’Athletic Club) e Alessandro Bottino (dal Serra Riccò).