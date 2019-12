Il più bel regalo di Natale? L’amore, soprattutto per chi è single

Genova. Si dice che il Natale sia Amore: ogni volta che si ama, ogni volta che si dona, è Natale!

Ma cosa è l’Amore? È sicuramente la parola più usata di tutti i tempi, canzoni, libri poesie dedicate all’amore e all’amare.

Con la parola amore si può intendere un’ampia varietà di sentimenti e atteggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma più generale di affetto sino a riferirsi a un forte sentimento che si esprime in attrazione interpersonale, una dedizione appassionata tra persone oppure, nel suo significato esteso, l’inclinazione profonda nei confronti di qualche cosa.

Può anche essere una virtù umana che rappresenta la gentilezza e la benevolenza, la vicinanza disinteressata, la fedeltà e la preoccupazione benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare il bene di altre persone.

E che cosa è il Natale? Letteralmente il santo Natale è una festa cristiana che celebra la nascita di Gesù, ma poi è anche doni sotto l’albero portati da Babbo Natale, cibo in abbondanza, giochi in scatola con amici e parenti.

L’atmosfera che si respira durante il Natale è la più particolare dell’anno: valori tradizionali, colori, luci e sapori unici rendono speciale questa festa. Il fascino del Natale cattura davvero tutti, dai più piccini, che attendono con ansia i doni, ai più grandi, che aspettano questo momento per riabbracciare parenti lontani e godere di un pò di riposo.

Per tutti questi protagonisti del Natale possiamo anche identificare un unico denominatore, un comune atteggiamento in cui hanno gareggiato: l’Amore, la compassione, la benevolenza disinteressata.

Allora si, analizzando brevemente i due aspetti possiamo forse ammettere che sia corretto dire che il Natale sia amore, e quindi quale migliore occasione per fare un regalo a se stessi e mettersi in gioco per trovare l’anima gemella?

Con Obiettivo Incontro è facile, con la sua esperienza quasi trentennale, opera nel campo delle relazioni sentimentali offrendo ad ogni suo/a aderente occasioni di conoscenza mirate, a partire dalle sue caratteristiche, dalle sue preferenze rispetto alle persone vorrebbe incontrare e dal suo ideale di storia d’amore.

Le nostre consulenti, preparate e caratterizzate da sensibilità e tatto rispetto a questa sfera così delicata della vita delle persone, saranno al tuo fianco, per raggiungere il tuo obiettivo: un amore grande, sincero e duraturo.

Cosa aspetti? Per Natale regalati l’Amore!

Datti una vera possibilità. La meriti.

Contattaci, senza impegno, per qualche informazione in più o per qualche colloquio gratuito.

