Genova. Il Cus Genova torna alla vittoria in Serie B. In tre set il biancorossi hanno piegato il Powervolley Milano fanalino di coda.

La squadra di coach Grotto ha così ripreso il suo cammino nella zona centrale della classifica; il settimo posto, con dodici punti, è relativamente tranquillo rispetto alla corsa per la salvezza.

Ecco il racconto della società, dalla pagina Facebook ufficiale: “Parte Nonne in regia, con Gavazzi opposto. In banda Colombini e Bettucchi e al centro conferme per Zappavigna e Fiore, libero Alessandrini.

Primo set con i biancorossi che faticano in partenza a trovare il ritmo ben contrastati dai giovani lombardi. Si gioca punto a punto fino al 20 pari poi alcuni errori degli ospiti e un Cus cinico nei momenti topici consegna il set ai padroni di casa.

Nel secondo set Grotto conferma la formazione di partenza e i biancorossi volano subito via. Milano sbaglia molto ed il Cus va avanti fino ad avere 8 punti di vantaggio. Assalino entra su Bettucchi Sul 23 a 17 piccola reazione della squadra ospite ma il Cus chiude 25 a 22 e va sul 2-0.

Ancora biancorossi avanti nettamente nel terzo parziale. Repossi ha preso il posto di Fiore, Ricceri entra su Nonne Furgani su Colombini mentre Louza rileva Gavazzi. Cus avanti sempre anche di 7 lunghezze. Nel finale un break di Milano che infila 5 ace consecutivi fa rientrare in partita gli ospiti ma il Cus non molla e chiude 25 a 21″.

Il Cus Genova torna così alla vittoria dopo tre turni. Nel decimo turno i genovesi affronteranno la Novi pallavolo. Le due squadre sono divise da tre soli punti e il team universitario punterà all’aggancio.