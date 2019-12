Il 22 dicembre grande festa al Porto Antico con palio remiero e camminata dei Babbi Natale

Genova. Appuntamento al Porto Antico, domenica 22 dicembre, per una giornata ricca di iniziative. Accanto alla regata del palio remiero di Genova, quest’anno alla sua seconda edizione, ci saranno circa 1.500 Babbi Natale, che con i loro costumi rossi e bianchi rallegreranno l’atmosfera percorrendo in corteo il centro cittadino.

Ad affrontarsi in mare saranno tre galeoni, imbarcazioni storiche a 8 vogatori e un timoniere, che ogni anno gareggiano nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. Ci saranno quindi due galeoni bianchi, della città di Genova e uno rosso, gentilmente concesso dall’amministrazione di Pisa, a testimonianza del legame storico tra le due Repubbliche marinare.

La manifestazione si articolerà in 3 esibizioni, con partenza da Ponte Colombo e con arrivo davanti all’Acquario. Si inizia alle 10.45 con la vogata master a 3 equipaggi; si prosegue alle 11.15 con la vogata femminile a 3 equipaggi e si conclude alle 12.15 con la vogata maschile a 3 equipaggi.

Ogni equipaggio rappresenta una parte di territorio ligure. Per il Levante (con la presenza degli atleti di Pisa) i selezionatori saranno Stefano Crovetto, Carola Macca, Matteo Memoli; il Centro (che comprende Genova e provincia), avrà come selezionatori Bruno Lantero, Raffo, GiglioBianco; per il Ponente (Imperia, San Remo con atleti del Principato di Monaco) i selezionatori saranno Andrea Anfosso, Renato Alberti.

Gli equipaggi. Alle 10, gli atleti verranno presentati sul palco allestito in piazza De Ferrari. Tra loro figurano numerosi campioni del remo: Davide Mummolo, Gabbia del gruppo olimpico; i campioni mondiali di Costal Rowing Federico Garibaldi, Edoardo Marchetti, Giorgio Casaccia, Giacomo Costa e il timoniere Alessandro Calder; Lorenzo Gaione, Farinini, Nizzi. Medagliati agli europei; vincitori di titoli italiani come Francesco Garibaldi e Perino, tutti atleti coinvolti nelle Regate dei Galeoni delle Repubbliche Marinare. Tra le ragazze ci saranno: Ramella; Lucia Rebuffo argento Campionato del mondo junior; Maria Ludovica Costa e Sofia Tanghetti argento al Campionato mondiale assoluto e oro Campionato del mondo under 23; Giada Danovaro oro Coupe de la Jeunesse; Ludovica D’Epifanio bronzo Europeo under. Folta anche la rappresentanza dei vogatori Master che con grande entusiasmo, sono felici di avere un posto sul galeone.

Ad arricchire il programma, una rappresentanza del corteo storico, l’associazione A Compagna e, naturalmente, i Babbi Natale. In contemporanea al Palio remiero, alle 10.30 da piazza De Ferrari partirà la terza edizione della Camminata dei Babbi Natale organizzata dall’associazione My Trekking in collaborazione col Comune e con il patrocinio dell’ospedale Gaslini.

Un’iniziativa benefica: per ogni partecipante saranno infatti devoluti 7 euro a favore del reparto di trapianto di midollo osseo dell’ospedale pediatrico genovese. Per la prima volta, una delegazione di 100 Babbi Natale di My Trekking sarà presente nei viali del Gaslini a partire dalle 8.30 e, dopo aver salutato i piccoli ricoverati, raggiungerà piazza De Ferrari per partecipare alla Camminata dei Babbi Natale.

Si parte dunque da De Ferrari alle 10.30 e si sfila attraverso via Garibaldi, il Porto antico, via San Lorenzo e poi nei caruggi della città vecchia. Un corteo lungo tre chilometri, con intrattenimento musicale natalizio, foto di gruppo e una speciale consegna di cioccolato in concomitanza dell’arrivo del Palio Remiero di Genova, per suggellare il gemellaggio tra due tra gli appuntamenti tradizionali delle festività.

L’evento si concluderà intorno alle 12.30 nel villaggio Mercatale in piazza De Ferrari, con un dolce ristoro natalizio offerto dalle aziende partner del progetto.

Per info sulle iscrizioni: www.mytrekking.it e pagina facebook dell’associazione. Ci si può iscrivere direttamente domenica 22 ottobre dalle 9 alle 10.30 nello spazio MyTrekking in piazza De Ferrari, ma è anche possibile iscriversi on line, seguendo la procedura indicata sul sito, oppure presso lo stand My Trekking all’ingresso del punto vendita di Decathlon Marassi, aperto tutti i giorni (da sabato 14 dicembre) dalle 16 alle 19.

Nello stesso stand si possono ritirare i costumi di Babbo Natale, che saranno disponibili anche presso lo stand My Trekking allestito alla partenza dell’evento, con orario 9/10.30. La quota di partecipazione è di € 15 e comprende: costume di Babbo Natale (taglia unica adulto uomo/donna e taglia ragazzo 6/12 anni), pettorale, omaggi offerti dagli sponsor (zainetto e scaldacollo), ristoro finale. Per chi possiede un proprio abito di Babbo Natale, la quota è di € 10, mentre è gratis per i bambini fino ai 5 anni.