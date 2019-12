I sindacati a Toti: “Abbassare le tasse a lavoratori e pensionati meno ricchi”

Genova. Rimodulare l’addizionale Irpef regionale per lavoratori e pensionati a reddito medio basso. È la richiesta che hanno ribadito i sindacati Cgil, Cisl e Uil dopo l’incontro in Regione del 6 dicembre e la richiesta di ulteriori approfondimenti da parte del presidente Giovanni Toti.

I sindacati chiedono “un alleggerimento della pressione fiscale per coloro che sono stati maggiormente penalizzati. Il presidente ci ha richiesto di poter effettuare gli approfondimenti in ordine alla nostra proposta”, si legge in una nota.

“Cgil, Cisl, Uil ritengono non più rinviabile un intervento per l’abbassamento delle tasse per lavoratori e pensionati”, concludono le sigle sindacali.