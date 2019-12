I cambiamenti climatici e la variabilità delle stagioni

Dopo quella della settimana scorsa, un’altra perturbazione interesserà l’Italia nelle prossime ore, portando un’altra ondata di maltempo nel nostro paese. Oltre alle regioni del nord, che saranno quelle maggiormente interessate dal fenomeno, anche buona parte del resto d’Italia sarà colpita da temperature in discesa che prevedibilmente porteranno la neve anche a quote collinari e persino in pianura, mettendo di nuovo sotto pressione buona parte dell’Italia.

Rispetto agli anni precedenti, sembra quindi che quest’anno l’inverno arriverà con un certo anticipo. Se lo scorso Natale le temperature hanno regalato a molti italiani un tempo più caldo della media, per questa fine d’autunno le previsioni sono di diversa natura. Sembra quindi confermata la tendenza di questi ultimi anni, che vede il clima sempre più variabile e imprevedibile, tanto che le stagioni hanno perso in parte la loro caratteristica stabilità in termini di temperature medie stagionali.

Il maltempo previsto per le prossime settimane

Se il maltempo dovesse costringere molti italiani a passare le giornate chiusi in casa, poco male: l’ormai consolidata abitudine di trascorrere qualche ora ogni giorno su Unibet e sui tanti portali del gioco online, puntando al tavolo della roulette virtuale o del blackjack, potrà regalare ore di svago anche in presenza del maltempo più intenso.

Sempre però che le condizioni meteorologiche più avverse, in questo caso le previste ingenti nevicate per buona parte del nord e del centro Italia, non portino con sé altre calamità per il nostro paese, che davvero è già abbastanza provato da eventi imprevisti e piuttosto intensi.

Le precarie condizioni di molte zone d’Italia sono note a tutti: nonostante le promesse dei vari governi che si sono trovati a fare i conti col dissesto idrogeologico del nostro paese, negli ultimi anni, poco si è fatto sul piano pratico. Anche dal punto di vista sismico, solo per fare un esempio, al di là dell’adozione di norme più aggiornate, nel campo delle costruzioni edili, per una maggiore sicurezza delle abitazioni, non sono stati finora stanziati né tanto meno spesi i capitali necessari per mettere in sicurezza le aree più a rischio del nostro paese.

I cambiamenti climatici e la variabilità delle stagioni

I motivi di una così grande variabilità del tempo sono motivo di discussione da parte degli esperti, nonostante i pareri discordi tra quanti addebitano il manifestarsi di eventi imprevedibili ai cambiamenti climatici e quanti affermano invece che la variabilità del tempo sia un fenomeno sopravvalutato negli ultimi decenni.

Che siano in atto dei cambiamenti climatici è fuor di dubbio: mai come in questi ultimi anni si assiste a fenomeni atmosferici sempre più intensi, che causano ingenti danni a gran parte del nostro paese. Basti citare il fenomeno recente dell’acqua alta a Venezia, che ha portato danni per un miliardo di euro, secondo le recenti valutazioni.

Con un clima così rigido, gli italiani si apprestano forse a passare a casa le prossime vacanze di Natale? Niente di strano, si tratta in fondo di una tradizione consolidata nel corso dei decenni. Se infatti milioni di italiani hanno già programmato di passare le vacanze nelle località sciistiche più diverse, o in giro per le capitali europee, o ancora nei paesi dal clima più mite dove trascorrere le giornate al mare, la maggior parte della popolazione si appresta a trascorrere ilo periodo tra Natale e Capodanno in compagnia di amici e parenti.