Genova. Una frana ostruisce l’accesso alla galleria delle Grazie, a Zoagli, lungo l’Aurelia tra Chiavari e Rapallo. Al momento sul posto vigili del fuoco, tecnici Anas e carabinieri oltre alle istituzioni per capire l’entità del problema e cercare di risolverlo. Il fatto è che il movimento sembra tutt’altro che stabilizzato

Al momento però l’unica strada tra Rapallo e Chiavari è l’A12, dove per altro si trovano restringimenti di carreggiata per lavori. Il grosso quantitativo di terra è caduto poco prima dell’alba sulla statale, all’imbocco della galleria, dopo le piogge insistenti della notte e degli ultimi giorni. A cedere è stato un muraglione che conteneva il terreno.

Una donna, alla guida della sua auto, è finita contro il muro di detriti appena caduto. A soccorrerla il 118 e la Croce Bianca di Rapallo che lo hanno trasportato – in autostrada – in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

Trasporto pubblico. Atp rende noto che a seguito della frana intervenuta prima dell’alba lungo la via Aurelia all’altezza delle Grazie i mezzi della linea 98 hanno cambiato percorso: in direzione Santa Margherita–Bargonasco partono da Santa Margherita poi passano da San Pietro Cimitero, Rapallo FS, transito autostradale (via Libertà), Chiavari FS e poi regolare percorso. In senso opposto: primo tratto regolare fino a Chiavari poi da qui transito autostradale, Rapallo FS e regolare fino a Santa Margherita.

Restando a Levante anche in via Passalacqua, zona San Martino di Noceto, si è verificato uno smottamento che ha parzialmente coperto la carreggiata.

Questa mattina si stanno registrando anche disagi sulla linea ferroviaria da Livorno a Genova, e da Genova verso Milano. Molti treni stanno accumulando ritardi anche di un’ora.

(foto Comune di Chiavari e Comune di Rapallo)