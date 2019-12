Grande successo per il Trofeo Città di Rapallo 2019

Rapallo. Si è concluso con successo il Trofeo Città di Rapallo 2019, competizione golfistica di beneficenza che si è tenuta il 14 e 15 dicembre al Golf Club di Rapallo. Quest’anno il premio in palio era la Coppa Arbre Magique.

Il marchio simbolo della profumazione per auto, distribuito in Italia dall’azienda TAVOLA, ha donato al Club l’albero di Natale 2019, un pino di sette metri della specie Picea Nordmanniana, che è stato posizionato sul green e illuminato il 30 novembre scorso, in occasione delle celebrazioni per i 90 anni del Circolo. Dopo le feste, spogliato delle luci, l’albero andrà ad arricchire il parco del Golf Club a testimonianza dell’impegno di TAVOLA per l’ambiente e ora, vicino a questo simbolo del Natale, i giocatori si sono contesi per una nobile causa la coppa ARBRE MAGIQUE® nella gara maschile, e la coppa ORPHEA, riservata alla vincitrice della gara femminile.

Inoltre, a tutti i partecipanti del torneo e ai soci del club è stata donata la Limited Edition natalizia di ARBRE MAGIQUE®, il tradizionale “Christmas Pine” che viene realizzato ogni anno in una modalità sempre nuova in occasione delle festività.

“Esiste una grande amicizia tra ARBRE MAGIQUE® e la Liguria. Nel 2008 abbiamo contribuito alla ricostruzione del Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure e l’anno scorso abbiamo acceso il Natale, donando il tradizionale albero natalizio ai comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli, duramente colpiti dalla mareggiata” ha affermato Gianpaolo Re, AD Tavola SPA. “Quest’anno siamo tornati a Rapallo per sostenere una due giorni di sport che si sono svolti in una speciale atmosfera natalizia”.