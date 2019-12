Gino Sorbillo, sabato 14 dicembre l’apertura a Genova: “Pizza free per tutti”

Genova. “Pizze free per tutti”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Gino Sorbillo stesso, mago della pizza, ristoratore e imprenditore napoletano conosciuto in tutto il mondo per le sue specialità e che, il 14 dicembre, aprirà il suo primo locale a Genova.

In piazza Della Vittoria, sotto l’insegna di Lievito Madre, e sarà una grande festa con alcuni special guest. Per esempio Roberto Panizza, de Il Genovese, inventore del campionato mondiale di pesto al mortaio, e Paolo Parisi, re della brace, un vero e proprio creativo della gastronomia.

La notizia dello sbarco di Sorbillo a Genova è iniziata a circolare mesi fa, ormai. I lavori negli spazi che ospitarono già un’altra catena di pizzerie, in passato, sono durati a lungo anche per realizzare una cucina in catena all’altezza della produzione.

Sempre nelle ultime settimane si sono svolti i colloqui per ottenere un lavoro all’interno della pizzeria: da Sorbillo si sono presentati oltre 1500 candidati.