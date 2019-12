Gino Sorbillo, apertura con sorpresa: alla festa c’è anche Gabbiadini dopo il gol nel derby

Genova. Esordio col botto per la pizzeria di Gino Sorbillo in piazza della Vittoria. A festeggiare l’inaugurazione insieme a tante persone si è presentato anche Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria che ieri sera ha decretato la vittoria nel derby con un gol a cinque minuti dal novantesimo.

Gino Sorbillo, mago della pizza, ristoratore e imprenditore napoletano conosciuto in tutto il mondo per le sue specialità, è attivo da poche ore nel centro di Genova sotto l’insegna di Lievito Madre. Tra gli special guest della grande festa con pizza gratis per tutti Roberto Panizza, inventore del campionato mondiale di pesto al mortaio, e Paolo Parisi, re della brace e creativi della gastronomia.

Nelle ultime settimane si sono svolti i colloqui per ottenere un lavoro all’interno della pizzeria: da Sorbillo si sono presentati oltre 1500 candidati.