Genova. Si è disputata a Lucca nel fine settimana appena trascorso la prima prova del Grand Prix Kinder+Sport riservata alla sciabola Under 14.

Buon risultato per Giada Galetti (Club Scherma Voltri) (nelle foto), che si è fermata ai piedi del podio nella categoria Allieve, sconfitta nei quarti di finale per una sola stoccata dalla napoletana Morena Manzo.

Lo scorso fine settimana sono saliti in pedana gli Under 23, di scena a Forlì per disputare il campionato italiano di categoria.

Qualche buon piazzamento è stato conquistato dagli atleti liguri che però non sono riusciti quest’anno a salire sul podio: Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) si è classificato decimo nella spada maschile dove il compagno di sala Filippo Severini ha chiuso al ventinovesimo posto; bene anche Francesca Bertoglio (Cesare Pompilio), ventiduesima nella spada femminile.