Genova in festa con la carica dei 1648 Babbo Natale e lo storico palio remiero

Genova. Sono state 1648 le persone che si sono travestite da Babbo Natale e si sono mosse in marcia dal centro al porto antico per raccogliere fondi a favore dell’ospedale Gaslini. In una giornata di festa, anche il tradizionale palio remiero – Christmas edition nello specchio acqueo di fronte all’Acquario.

La competizione storica, che riprende la tradizione del palio di San Pietro, ha visto darsi battaglia i galeoni della città di Genova, del levante e del ponente. In mare tre galeoni, due bianchi e genovesi, ed uno rosso, gentilmente concesso dall’amministrazione della città di Pisa

Ad arricchire il programma, una rappresentanza del corteo storico, l’associazione A Compagna e, naturalmente, i Babbi Natale. In contemporanea al Palio remiero, alle 10.30 da piazza De Ferrari è partita la terza edizione della Camminata dei Babbi Natale organizzata dall’associazione My Trekking in collaborazione col Comune e con il patrocinio dell’ospedale Gaslini.

Si tratta di un’iniziativa benefica: per ogni partecipante saranno infatti devoluti 7 euro a favore del reparto di trapianto di midollo osseo dell’ospedale pediatrico genovese.