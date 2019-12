Genova. In attesa della riapertura del calciomercato, con il Genoa che ha annunciato già l’integrazione con un paio di elementi (è praticamente una certezza il ritorno di Mattia Perin, anche se il portiere non è il primo problema), i rossoblù si sono trovati oggi al Signorini di Pegli per la ripresa degli allenamenti in vista della partita casalinga contro il Sassuolo in programma il 5 gennaio alle 18.

Questa mattina il presidente Enrico Preziosi ha incontrato la squadra. Un discorso lungo, fa sapere la Società stessa, quello tenuto nella sala video di Villa Rostan per richiamare ognuno a un’assunzione di responsabilità, personale e collettiva, con l’intento di fare fronte comune e condividere soluzioni per ripartire di slancio.

Oggi il nuovo mister Davide Nicola ha incontrato i giocatori: quasi 25 minuti di parole, per dare il via al nuovo corso.

Al tecnico non manca certo la grinta e le sue prime parole sono legate a quello che, a suo parere, è una garanzia per risalire la china: il lavoro.