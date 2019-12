Genoa: Perin e Behrami in città per le visite mediche

Genova. Sono stati avvistati in città, proprio all’ingresso del Centro Il Baluardo, Mattia Perin e Valon Behrami, i primi rinforzi per il Genoa di Davide Nicola.

Entrambi sono “cavalli di ritorno”. Perin, dopo essere entrato nel giro della Nazionale, è stato fermato dagli infortuni e non è riuscito a mettersi in luce alla Juventus, finendo addirittura terzo portiere dietro a Szczęsny e Buffon, mentre Behrami, che aveva indossato la maglia rossoblù nel 2003-2004, si era svincolato dal Sion lo scorso ottobre. È tornato chiamato da mister Nicola, che lo aveva all’Udinese.

Perin (che si è sposato venerdì, con una grande festa come si vede nella foto con ospiti anche Umberto Smaila e Jerry Calà) arriva, pare, in prestito secco dai bianconeri. Per Behrami, nel caso tutto vada bene, si tratterebbe di un contratto valido sino a giugno.

Behrami è un centrocampista centrale, una posizione dove chi ha giocato sinora non ha fatto la differenza. Perin copre l’unico reparto dove il Genoa non aveva grossissimi problemi. Quando il mercato aprirà sul serio si capirà davvero quali saranno le intenzioni del Genoa soprattutto per coprire le carenze in attacco.