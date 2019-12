Fugge da scuola per raggiungere i nonni a Gela. Rintracciato a Principe minore torinese

Genova. Voleva raggiungere i nonni a Gela per allontanarsi da un ambiente scolastico ostile, così un quindicenne ha preso un treno che andava verso il sud, facendo perdere le sue tracce.

II minore però non è sfuggito all’occhio del Capotreno al quale il ragazzo ha candidamente ammesso di non avere il biglietto e di viaggiare da solo. Durante Ia sosta nella stazione di Genova Principe è stata allertata Ia Polizia Ferroviaria che ha preso in consegna il ragazzino e lo ha rifocillato nei suoi uffici.

II quindicenne ha raccontato agli Agenti Ia sua storia e l’intenzione di non tornare nella scuola di Settimo Torinese (TO), in cui non si sentiva accettato. I nonni e quella terra lantana in Sicilia ai suoi occhi potevano essere una soluzione al problema. Agli uomini della Polfer non è rimasto che rassicurarlo e mettersi in contatto con Ia mamma che, ignara dell’allontanamento del figlio, si è precipitata dal torinese nel capoluogo ligure dove ha potuto riabbracciare il ragazzo.