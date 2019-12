Frana sull’Aurelia, ufficiale: autostrada A12 gratis tra Rapallo e Chiavari da mezzogiorno

Genova. In seguito alla frana sull’Aurelia, Regione Liguria ha concordato la gratuità del tratto autostradale dell’A12 fra Rapallo e Chiavari. La gratuità entrerà in vigore alle ore 12 di oggi, lunedì 23 dicembre 2019.

Considerata la drammatica situazione infrastrutturale e l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio, Regione Liguria rende inoltre noto di aver ribadito ai concessionari autostradali la richiesta di gratuità del pedaggio per tutta la regione, già avanzata nei mesi scorsi.

In queste ore, a tal proposito, si moltiplicano le critiche dei pendolari della Valle Stura. “Ci sentiamo cittadini di serie b”, visto che nonostante anche nelle zone di Rossiglione e Campo Ligure ci siano strade chiuse che rendono obbligatorio utilizzare l’autostrada, non è mai scattata l’esenzione del pedaggio. Il punto è che oltre a Regione Liguria è anche Regione Piemonte a doversi attivare presso Autostrade per avanzare la richiesta di gratuità.