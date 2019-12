Frana sull’Aurelia, i sindaci di Chiavari e Rapallo chiedono l’autostrada gratis

Genova. “Autostrade per l’Italia renda gratuito il pedaggio nel tratto della A12 tra Rapallo e Chiavari in entrambe le direzioni”. Lo chiedono i sindaci della due cittadine, Carlo Bagnasco e Marco Di Capua, dopo la frana crollata sulla via Aurelia all’altezza della galleria Delle Grazie.

I due sindaci chiedono che la gratuità permanga fino a quando la strada non sarà riaperta e fino al ripristino della situazione. “Questo, a fronte del disagio che dovranno affrontare i cittadini e anche i turisti che aspettiamo numerosi nelle nostre località nel periodo natalizio”, dicono i sindaci.

In corso il sopralluogo dei tecnici Anas insieme ai vigili del fuoco. La frana è tuttora in movimento e sarà necessario attendere prima di ipotizzare interventi di messa in sicurezza.