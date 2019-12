Frana sull’Aurelia, ancora attesa per la gratuità della A12 tra Rapallo e Chiavari

Genova. “Noi non ne sappiamo niente”. Così il casellante sulla A12, all’uscita di Chiavari, questa mattina a chi gli mostrava il biglietto con l’ingresso a Rapallo esigendo la gratuità del pedaggio.

Gratuità che – si aspettavano gli utenti del tratto – sarebbe dovuta scattare nelle “ore successive” alla frana sulla statale Aurelia all’altezza di Zoagli. Qualcuno era convinto sarebbe stato ieri sera, i meno ottimisti pensavano che questa mattina il sistema informatico di Autostrade sarebbe stato pronto al cambiamento.

Invece no. Questione di tempi tecnici, non immediati. Nel corso della mattinata si conoscerà l’orario. Probabilmente dopo le 10e30, e il punto in Comune a Chiavari, saranno definite e comunicate le modalità di azzeramento del pedaggio.

La gratuità era stata chiesta sia dai sindaci delle località “separate” dalla frana – essendo l’Aurelia l’unica strada a collegarle, a parte l’autostrada appunto – sia dal governatore della Regione Giovanni Toti che aveva parlato con l’ad di Aspi Tomasi.