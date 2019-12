Frana sull’Aurelia, almeno 15 giorni per i lavori. Toti: “Autunno con 30 allerte, mai successo”

Genova. E’ stato un weekend pesante, come previsto, tra frane e mareggiate e questa mattina la Liguria mette insieme i pezzi e, ancora una volta, si trova a contare i danni. A Chiavari ci sarà un incontro tra l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone con i sindaci di Chiavari e Rapallo e il commissario del Comune di Zoagli, i tecnici di Anas e protezione civile per fare il punto sulla frana che ha interrotto l’Aurelia.

Ieri sono iniziate le operazione di sgombero del materiale franato e sono stati tagliati gli alberi pericolanti, ma per mettere in sicurezza il versante serviranno almeno due settimane. Fino ad allora sulla A12 sarà disposta la gratuità dei pedaggi.

Stamani intanto è stata riaperta la galleria di Sant’Anna, sull’Aurelia, tra Lavagna e Sestri Levante, chiusa per le onde che investivano la carreggiata.

E’ stato un autunno complicatissimo per la Liguria: 30 allerte, un numero mai registrato prima, con centinaia di milioni di danni. “Proprio in queste ore – ha proseguito – stiamo aggiornando con il Dipartimento nazionale di Protezione civile il conto dei danni complessivi: eravamo già oltre i 500 milioni, saliremo ancora. Stiamo arrivando a cifre davvero imponenti. Per questo continuo a chiedere un tavolo Liguria: abbiamo bisogno non solamente di rimediare ai guasti, ma occorre cominciare anche a prevenire, oltre a inseguire i danni da maltempo”.