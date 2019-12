Frana di via Allende, lavori ultimati entro Natale. Modifiche al traffico per trasporto materiali

Genova. Saranno terminati i lavori di messa in sicurezza della frana di via Allende, che incombe sulla strada da fine settembre.

A rallentare i cantieri le constati piogge di questo ultimo mese: fin dai primi giorni l’intervento è apparso complicato, data la dimensione del fronte franoso e la prossimità della strada. Dall’8 ottobre la circolazione è regolata da un semaforo

Al momento sono state posizionate nuove reti contenitive, che chiudono il versante, ma il 10 dicembre è previsto l’ultimo carico di materiale: per qualche ora il traffico sarà interdetto in entrambi i sensi di marci al fine di permettere il trasporto in quota delle reti e profilati.

Salvo imprevisti l’ultimazione dei lavori avverrà entro il 23 dicembre