Filippo Armaleo sesto in Coppa del Mondo Under 20

Genova. Buona prestazione per Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) nella prova di Coppa del Mondo Under 20 che si è disputata lo scorso fine settimana ad Heraklion, nell’isola di Creta, in Grecia.

Filippo, dopo aver concluso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte, ha superato nell’ordine il belga Apers per 15-11, il francese Bayram per 15-10, il tedesco Murru per 15-13 e l’azzurro Piatti per 15-13 prima di essere sconfitto nei quarti di finale dal vincitore della gara, il fortissimo Davide Di Veroli, col punteggio di 12-15.

Sesto posto per Armaleo nella classifica finale.