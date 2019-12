Fila di luci nel cielo di Natale, la “slitta” di Elon Musk avvistata in tutta la Liguria

Genova. “Erano le 18e30 circa e nel cielo sopra di me è comparso uno strano fenomeno, una scia di piccole luci che si muovevano alla stessa distanza, perfettamente ordinate. Ne sapete qualcosa?”. Uno dei tanti messaggi arrivati da Genova e provincia nelle ultime ore e che ci hanno fatto domandare: cos’altro sta per succedere in questa regione?

La risposta è: quel genio folle di Elon Musk. Le luci erano quelle del secondo gruppo di Starlink, la prima costellazione “sperimentale” per trasmettere internet dallo spazio. I satelliti sono stati lanciati dall’azienda aerospaziale americana SpaceX, di proprietà dell’imprenditore che per primo vuole portare i terrestri a viaggiare nello spazio, lo scorso 11 novembre.

E questa sera il loro passaggio è stato visibile in tutto il Nord Italia. Con questa traiettoria.

Nell’immagine qui sopra (pubblicata da AstronautiCAST) il percorso fatto dalle “renne spaziali”: il punto in cui la linea rossa diventa blu è quello in cui le luci sono scomparse alla vista, perché entrate nell’ombra proiettata dalla terra.