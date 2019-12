Festa di Natale nella casa di riposo in via Galata: “Così gli anziani sono meno soli”

Genova. Festa di Natale per gli anziani della casa di riposo ‘Madri Pie’ di via Galata. Un momento di gioia e calore familiare promosso dalla direzione della struttura per i suoi ospiti, in un periodo che spesso è di solitudine per chi non vive a casa propria.

Presenti gli assessori del Municipio Centro Est, Andrea Grasso, Carla Zanoni e Federica Cavalleri. “Sono molto soddisfatto – dice il direttore Vincenzo Palomba, consigliere del municipio – questo genere di iniziative è volto all’integrazione di persone che vivono da tempo un po’ isolate dalla realtà circostante. Per questo è un grande piacere offrire occasioni di incontro e di festa con parenti, amici ed istituzioni, nell’ottica della costituzione di una comunità accogliente ed educante”.

Ora l’obiettivo è avvicinare le generazioni più lontane: “Ci auguriamo in una prossima collaborazione con le scuole elementari presenti nel quartiere per arricchire ulteriormente questi momenti di festa con la presenza dei bambini”.