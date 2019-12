Festa dello Sport 2020: ecco le date

Genova. Nel 2020 la Festa dello Sport animerà il Porto Antico di Genova dal 22 al 24 maggio. Con la prima riunione operativa degli staff di Porto Antico e Stelle nello Sport, è iniziato di fatto il lungo lavoro di preparazione che porterà alla 16ª edizione del più importante evento di “sport per i giovani” in Liguria.

Nel corso della stagione Stelle nello Sport, giunto alla 21° edizione, coinvolgerà Scuole e Associazioni sportive in un ricco calendario di eventi e incontri con il “gran finale” nel Parco Olimpico allestito al Porto Antico in un’area di oltre 130 mila metri quadrati.

Tante le conferme e non mancheranno le novità. Per tre giorni da Piazza Caricamento fino in fondo ai Magazzini del Cotone, la Festa offrirà una ricca offerta di attività sportive e culturali e iniziative per tutta la famiglia, tutte da provare e ammirare.

Il venerdì 22 maggio 2020 sarà come sempre il giorno degli studenti con l’Olimpiade delle Scuole e le attività in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale. Al Galà delle Stelle saranno incoronati gli sportivi liguri dell’anno e nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio i giovani saranno muniti del “passaporto dello sport” per provare quasi 100 diverse discipline sportive, grazie alla partecipazione, gratuita e appassionata, di decine di Federazioni, Associazioni e Società sportive.

Come per tradizione ci saranno tante attività da provare e alcuni eventi spettacolari da seguire. Numerosi saranno i campioni, testimonial della Festa, che incontreranno e si confronteranno con i ragazzi. Dopo il successo della Giornata paralimpica, sarà riproposto lo speciale appuntamento per ragazzi di ogni abilità. Con SportAbility, le famiglie con ragazzi disabili potranno provare nuove discipline sportive e conoscere società che portano avanti questa preziosa attività sul territorio ligure.

Spazio anche all’atletica con la settima edizione del Miglio Blu, la gara podistica che si corre intorno ai Magazzini del Cotone, che si aggiunge ad un ricco programma di spettacoli, esibizioni e vere lezioni sui palchi allestiti in tutto il Porto Antico.

Non rimane che mettere le date in agenda: 22, 23 e 24 maggio 2020. A caccia del record dopo le 110 mila presenze nel 2019. Il Porto Antico sarà ancora una volta il cuore sportivo della Liguria per tre giornate emozionanti ed intese. A ritmo di sport.