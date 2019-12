Fegino, 25 persone isolate per una frana in salita Pianego

Genova. Venticinque persone sono isolate da ieri per una frana in salita Pianego a Fegino in Valpolcevera. Lo rende noto la Regione Liguria che questa mattina ha fatto il bilancio degli isolati dopo l’allerta rossa di ieri.

Sul posto comunque sono già al lavoro gli operai per liberare la strada fa sapere il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore.