Ex Ilva, manifestazione a Roma: il corteo dei lavoratori di Genova tra fumogeni e slogan

Genova. Sciopero e manifestazione oggi a Roma per i lavoratori degli stabilimenti Arcelor Mittal che protestano per gli esuberi proposti dall’azienda e per l’inconsistenza delle proposte del governo. “Gli accordi si rispettano” lo slogan della manifestazione.

Ma mentre i lavoratori arrivati da Taranto sono

stati fatti scendere direttamente in piazza Santi Apostoli dove è stato consentito solo un presidio, i genovesi insieme ai lavoratori di Novi ligure hanno fatto un corteo dietro lo striscione Pacta servanda sunt dalla metro del Colosseo fino a piazza Santi Apostoli tra slogan e fumogeni.

Sono circa 150 i lavoratori arrivati dalla Liguria con tre pullman, due invece arrivati da Novi ligure.