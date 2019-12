Genova- “Pacta servanda sunt”. I patti si rispettano a cominciare dall’accordo firmato da Arcelor Mittal e dai sindacati nel settembre dell’anno scorso. Dietro questo ormai storico striscione i lavoratori dello stabilimento Arcelor Mittal di Cornigliano sfileranno in manifestazione domani a Roma.

Da Genova saranno due i pullman che scenderanno nella capitale, un altro partirà dall’ex Sanac di Savona. In tutto i sindacati prevedono l’arrivo di 25-30 pullman che arriveranno da tutte le sedi Arcelor, a cominciare da Taranto rispetto alla quale la trattativa sembra in stallo:

“Mi pare che il governo – commenta il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro -a parte le chiacchiere non abbia un progetto chiaro e definito. Per quanto ci riguarda ribadiamo che per noi non ci deve essere un euro in meno né un posto di lavoro in meno”.

Da Genova i pullman partiranno intorno a mezzanotte per arrivare domani mattina in piazza Santi Apostoli. Ancora non è chiaro quale sarà il percorso della manifestazione visto che al momento è stato convocato solo un presidio.