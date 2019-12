Tenta di rubare alla Coin merce per 600 euro con una borsa schermata: arrestato

Genova. E’ stato notato da personale della “Coin” mentre entrava nella toilette dell’esercizio commerciale con una borsa. Dall’esterno si udiva distintamente il rumore della rottura delle placche antitaccheggio, cosi il commesso ha chiamato subito la polizia.

Protagonista un 37enne rumeno, pluripregiudicato. L’uomo, uscito dai bagni allarmati senza far scattare alcun dispositivo, aveva nascosto all’interno di una borsa rivestita di carta stagnola 595 euro di refurtiva: una borsetta, un portafoglio e un completo intimo di marca. Con sé aveva anche un tronchesino e una limetta per unghie. Per questo è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Giunti in Questura i poliziotti delle volanti hanno accertato, inoltre, che a carico del ladro c’era un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con contestuale ordine di carcerazione, di 4 anni, 4 mesi e 20 giorni emesso dal tribunale di Genova il 5 dicembre.